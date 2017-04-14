Гройсман знову пообіцяв розбудувати мережу кардіоцентрів по всій країні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначає, що планується розбудовувати систему кардіоцентрів по всій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

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Очільник уряду зауважив, що у 2015 році від серцево-судинних захворювань померли 404 тис. українців.

"Тому ми з вами запроваджуємо систему безкоштовних ліків, тому ми будемо розбудовувати систему кардіоцентрів по всій країні - для того, щоби рятувати життя українських громадян", - сказав Гройсман.

Він наголосив, що смертність від серцево-судинних захворювань займає сьогодні в Україні перше місце – 68%, тоді як у Європейському Союзі майже в два рази менше – 37%.

Говорячи про реформу охорони здоров'я, прем'єр зазначив, що необхідно провести таку реформу, яка "буде нас об'єднувати, яка буде компромісною".

"Повірте: краще діяти, ніж нічого не робити. Краще діяти для того, щоби створити нову систему фінансування системи охорони здоров'я, сформувати якісні медичні округи, створити якісні заклади охорони здоров'я, в яких люди можуть отримувати не просто прийом лікаря, а ефективне лікування, діагностику, і профілактику хвороб", - сказав він.

Гройсман додав, що "ми запроваджуємо окремі програми і вони дадуть свій результат".