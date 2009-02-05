Херсонська обласна лікарня отримала унікальний томограф

Херсонська обласна клінічна лікарня отримала магнітно-резонансний томограф вартістю більше 9 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації Херсонської ОДА, томограф, який було придбано в Німеччині за кошти з обласного бюджету, унікальний: відсутнє променеве навантаження на пацієнта; зображення можна отримати у будь-якій площині. Томограф дає можливість зробити обстеження не тільки головного і спинного мозку, а й суглобів, черевної порожнини тощо. Таких апаратів лише кілька одиниць на всю країну, зокрема є у Львові та Києві.

Головний лікар Херсонської обласної лікарні, заслужений лікар України Віктор КЛИМЕНКО зазначив, що старе обладнання, придбане майже 20 років тому, вже відпрацювало свій ресурс. Нове обладнання стало життєво необхідним, адже точна діагностика - успіх у лікуванні, підкреслив він.