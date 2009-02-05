Донеччина: у 2008 році створено 4 дитячі будинки сімейного типу

В Донецькій області у 2008 році фактично було створено 81 прийомна сім`я, в яку перевели на виховання 118 дітей, і 4 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховуватиметься 21 дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької облдержадміністрації, в цілому у прийомні сім`ї та дитячі будинки сімейного типу у 2008 році були переведені 139 неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що на 38,5% більше від запланованих раніше показників.

Загалом у Донецькому регіоні на сьогодні проживають 11755 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.