Гройсман визнав, що безкоштовні ліки не є доступними для усіх українців

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не виключає звернення до парламенту ще цього року щодо збільшення фінансування програми забезпечення населення безкоштовними ліками.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Години запитань до уряду в парламенті.

Відповідаючи на питання щодо безкоштовних ліків, прем'єр зазначив, що "в рамках бюджету ми закладали 500 мільйонів на формування цієї програми".

Водночас, щодо доступності ліків Гройсман зауважив, що "не всюди ще є доступність, бо не вся мережа аптечна ще задіяна, ще не було першого етапу розрахунку... не всі люди ще це знають".

"Але ми запустили реальну програму забезпечення доступними ліками. По-перше, правильну, а по-друге - вона буде вже постійною", - сказав урядовець.

Гройсман зауважив, що не виключає, що "ми навіть в цьому році звернемося до парламенту для того, щоби збільшити фінансування на цю програму ще, наприклад, на 250 мільйонів, як ми це собі прогнозуємо".

"І будемо кожного року забезпечувати безкоштовні ліки для українських громадян", - сказав очільник уряду.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 квітня в Україні стартувала програма "Доступні ліки" з відшкодування вартості медпрепаратів (реімбурсації). Йдеться про запровадження механізму відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, діабет II типу, бронхіальну астму шляхом встановлення оптово-відпускних цін на ці препарати, які розраховуються як медіана референтних цін на такі ж препарати у затверджених референтних країнах.

Участь аптечних закладів у програмі відшкодування вартості лікарських засобів відбувається виключно на добровільних засадах. МОЗ України заохочує представників бізнесу долучатися до програми реімбурсації. Станом на квітень у програмі "Доступні ліки" беруть участь понад 2 тис. аптек.

Раніше Гройсман заявив, що завдяки програмі "Доступні ліки" ціни на низку препаратів вже знижено на 20-50%.