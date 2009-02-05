Високі ціни на презервативи спровокують сплеск епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні

Високі ціни на презервативи можуть спровокувати різкий сплеск епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні. Про це говориться в переданій УНІАН заяві Фонду «АНТИСНІД».

Зокрема, у фонді зазначають, що презервативи залишаються найефективнішим способом захисту від ВІЛ/СНІДу при сексуальних контактах. Проте зростання цін на найпопулярніші бренди презервативів, яке почалося наприкінці 2008 року через фінансову кризу і значні коливання курсу гривні, зробило їх недоступними для багатьох українців. В першу чергу це вдарило по молодих людях, які є найуразливішою для ВІЛ/СНІДу категорією.

Про який захист від СНІДу може йтися, коли презервативи подорожчали в 2,5 раза? У країні криза, безробіття, у людей немає грошей, а щоб купити презерватив і захистити себе від СНІДу та інших хвороб, а також від небажаної вагітності, треба викласти близько 25 грн. за упаковку з 3-х штук, зазначають у Фонді «АНТИСНІД».

За даними фонду, Україна зберігає своє лідерство в Європі за темпами розповсюдження ВІЛ-інфекції. У 2008 році кількість ВІЛ-позитивних українців збільшилася на 18 тис. 964 чол. З 1987 по 2008 рік у нашій країні було зареєстровано більш як 140 тисяч нових випадків ВІЛ-інфекції. Міжнародні експерти говорять про те, що в Україні інфікований кожен сотий, тобто про свій діагноз знає тільки один з чотирьох носіїв вірусу. Сьогодні практично кожен другий випадок інфікування ВІЛ відбувається при статевих контактах. Зростання цін на презервативи – найпоширеніший і затребуваний засіб захисту від ВІЛ – вкрай негативно вплине на розвиток епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні. Варто відзначити, що погіршення ситуації нівелює перші результати інформаційних кампаній Фонду Олени Франчук «АНТИСНІД», які не залишали ефіри провідних телеканалів впродовж останніх п`яти років і сприяли зниженню приросту нових випадків ВІЛ з 15,4% у 2006 році до 8% у 2008 році.

Фонд «АНТИСНІД» у січні 2009 року провів консультації з провідними вітчизняними постачальниками презервативів і проаналізував ринок засобів контрацепції. У листопаді-грудні 2008 року ціни на преміум-бренди зросли на 40-60 відсотків. (Структура ціни на презервативи: вона складається з ввізної вартості, 5% ввізного мита, витрат дистриб`ютора (логістика, маркетингові витрати тощо), прибутку дистриб`ютора і націнки торгових мереж (аптечні мережі – від 25% до 40%, супермаркети – від 20% до 35%)).

Проте в торгових мережах залишається вибір недорогих і надійних торгових марок, що навіть при тотальному підвищенні цін дає можливість українцям захистити себе. На ринку залишаються бренди, які або не зросли в ціні, або подорожчали трохи. Ціни на них підвищилися всього на 10-15 відсотків. Це такі марки, як Vizit і Viva. Вони продаються, в основному, в аптечних мережах на всій території України. Їх вартість коливається від 5 грн. (Viva, 3 шт.), 7.5 грн. (King, 3 шт.) до 12.50 грн. (Vizit, 3 шт.). Компанія «Болеар Мед», ексклюзивний дистриб`ютор марок Vizit, Viva, Life Styles і King на ринку України, планує в 2009 році розширити мережу дистрибуції. З цих брендів можливе коливання цін в діапазоні до 10 відсотків.

Найбільший український постачальник «Медком Україна» найближчим часом готується вивести на ринок нові марки презервативів і розширити канали дистрибуції для брендів у середній і низькій ціновій категорії: «Гусарські» (в середньому 10.50 грн. за 3 шт.), Wild Cat (в середньому 6.60 грн. за 3 шт.), «Спокуса» (в середньому 4.05 грн. за 3 шт.) і «Еротика» (в середньому 1.71 грн. за 3 шт.). При «докризовій» ціні в цих продуктах незмінною залишиться достатньо висока якість латексу.

Фонд «АНТИСНІД» у партнерстві з провідними постачальниками презервативів також починає програму з розробки і впровадження механізмів, які дозволятьзменшити роздрібну ціну на окремі бренди презервативів.