Вантажівки ООН з гуманітарною допомогою направились на неконтрольовану територію Донеччини

Шість вантажівок від Організації Об'єднаних Націй, що перевозять гігієнічні набори, направились на неконтрольовану територію Донецької області.

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Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 6 вантажних автомобілів від ООН, що перевозили гігієнічні набори загальною масою 60,5 т для жителів Донецької області», - сказав він.