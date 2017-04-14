Вантажівки ООН з гуманітарною допомогою направились на неконтрольовану територію Донеччини
17:41, 14 квітня 2017Країна
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Про це повідомив речник міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
Автомобілі ООН доставлять гігієнічні набори для жителів Донецької області / REUTERS
Шість вантажівок від Організації Об'єднаних Націй, що перевозять гігієнічні набори, направились на неконтрольовану територію Донецької області.
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Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
«Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 6 вантажних автомобілів від ООН, що перевозили гігієнічні набори загальною масою 60,5 т для жителів Донецької області», - сказав він.
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