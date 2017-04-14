Дієтологи розповіли, як правильно виходити з Великого посту

Для здоров'я людей, які дотримувалися посту, існує небезпека через різку зміни харчового раціону. Тому дієтологи наголошують, що надмірне споживання тваринної їжі, яка присутня у великій кількості на святкових столах у кожній українській родині, разом із вживанням алкоголю може спричинити різке погіршення стану здоров'я, обумовити загострення існуючих хронічних хвороб. Навіть здорові люди часто провокують розлади у функціональному стані організму стрімкою зміною раціону харчування після закінчення Посту.

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Тому помірне, поступове і зважене розширення набору продуктів та їх кількості необхідне всім, без винятку. Запобігти негативним наслідкам виходу з Посту може дотримання наступних правил:

1. Кількість їжі, яка споживається за святковим столом, не повинна бути надмірною. Краще за все, припинити їсти, коли ще лишається невеличке відчуття голоду. Не слід намагатися з'їсти більше за допомогою лікарських засобів. Останні здатні лише частково покращити перетравлення їжі та не можуть запобігти наслідкам переїдання. Поступове збільшення кількості їжі обумовлене необхідністю відновлення належного рівня продукції ферментів, вироблення котрих істотно зменшилося під час посту завдяки обмеженню кількості їжі та виключення продуктів тваринного походження.

2. Вживання тваринної їжі за святковим столом повинно бути обмеженим, не слід вживати понад 150-200 грамів м'яса (особливо жирного - свинини та баранини), не більше одного яйця.

3. Свідомий та розумний вибір безпечних та корисних продуктів за святковим столом включає переважно рибу та продукти рослинного походження - фрукти, овочі та злакові продукти. Рослинна їжа, крім вмісту корисних мікроелементів та вітамінів, містить харчові волокна, належна кількість яких забезпечує повноцінну роботу органів травлення та попереджує розвиток багатьох небезпечних захворювань.

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4. Особлива обережність необхідна у вживанні алкоголю. Адже, отруєння алкоголем займає перше місце серед причин госпіталізації українців у святкові дні разом із підвищеним травматизмом, випадки якого також пов'язані з алкогольним сп'янінням. Алкоголь взагалі не повинен вживатися без їжі і його кількість після Посту слід зменшити, а краще і зовсім відмовитися.

5. Вихід з посту потребує особливої уваги у осіб похилого віку та хворих з хронічними хворобами внутрішніх органів (їм людям взагалі слід утриматись від вживання тваринної їжі, а тим більше від алкоголю, протягом перших днів після посту). Додання риби та м'ясних продуктів до пісних страв, що стали звичними, повинно відбуватись дуже повільно.

Наведені п'ять правил не можна вважати вичерпними та універсальними для всіх. Кожна людина знає свій організм, як ніхто інший. Тим не менше, якщо Ви страждаєте хронічними хворобами, то варто обговорити з Вашим лікарем особливості харчування після закінчення посту.