Фонд Ахметова "Розвиток України" відкрив дитбудинок сімейного типу

Сьогодні у місті Святогорськ Донецької області за підтримки Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» створено дитячий будинок сімейного типу сім`ї СЕРБІНИХ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, сьогодні в СЕРБІНИХ виховується 10 дітей (двоє усиновлених і вісім прийомних), старшому з яких 14 років, а молодшому – 2 роки.

Це вже третій дитячий будинок сімейного типу, створений за підтримки Фонду. Всього в Донецькій області 15 подібних сімей, в яких виховується 134 дитини.

«Розвиток і підтримка сімейних форм виховання є пріоритетними для Фонду, - заявила керівник проекту Дарина КАСЬЯНОВА. – Ми й надалі підтримуватимемо існуючі і сприятимемо створенню нових прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, а також всіляко стимулюватимемо національне усиновлення, адже сьогодні в Донецькій області ще більше 11 тисяч дітей чекають на своїх батьків».

Про фонд:

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» створює фундамент для успішного і стійкого розвитку українського суспільства, інвестуючи в освіту майбутніх поколінь, здоров`я нації, збереження і розвиток української культури.

Напрями діяльності: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - Рінат Ахметов.