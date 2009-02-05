Ліквідовано канал контрабанди в Україну психотропних речовин

Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України проведено спеціальну операцію, у результаті якої припинено злочинну діяльність транснаціонального злочинного угруповання, яке планувало незаконно поставляти в Україну психотропні речовини.

Як повідомили УНІН у прес-центрі СБУ, 24 січня ц.р. під час спроби ввезення в нашу державу великої партії синтетичних наркотиків через пункт пропуску «Устилуг» затримано громадянина однієї з країн Балтії, в автомобілі якого, у спеціально обладнаній схованці, виявлено та вилучено 12 пакунків з психотропною речовиною – метамфетаміном, загальною вагою більш як 12 кг.

У результаті проведених подальших слідчих та оперативно-розшукових заходів затримано організатора вказаного каналу, яким виявився один із підприємців м. Вінниці, котрий організував протиправну діяльність розгалуженої мережі зі збуту наркотика на території нашої держави.

За оцінками фахівців вартість вилученої партії на роздрібному наркоринку становить близько 300 тисяч доларів. Завдяки роботі співробітників української спецслужби в Україну не потрапило понад 40 тисяч доз метамфетаміну.