У Донецькій області в 2008 році усиновлено 580 дітей

У Донецькій області в 2008 році усиновлено 579 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації.

За її даними, в 2008 році усиновлено на 40 дітей більше, ніж у 2007 році.

З усиновлених дітей громадянами України усиновлено 279 дітей, що на 75 осіб більше, ніж у 2007 році, іноземними громадянами усиновлено 300 дітей, що на 35 осіб менше, ніж у 2007 році. Загалом по області в 2008 році спостерігалася позитивна динаміка зростання кількості національного усиновлення (на 37%) і зменшення іноземного усиновлення (на 10%).

Всього в Україні в 2008 році, за попередніми даними Міністерства України у справах сім`ї, молоді та спорту, громадянами України усиновлено 2087 дітей-сиріт.