"Наліпки для аптек уже у вашому місті": Супрун повідомила про першу надруковану партію
«Перша партія наліпок для аптек вже розійшлася регіонами. Друкуємо наступну партію. Вони попрямують до кожного куточка України і скоро з’являться в аптеках вашого міста!», - написала Супрун у Facebook
Перша партія наліпок для аптек, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», вже надійшла у регіони України.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
«Перша партія наліпок для аптек, що беруть участь у програмі «Доступні ліки», вже розійшлася регіонами. Друкуємо наступну партію. Вони попрямують до кожного куточка України і скоро з’являться в аптеках вашого міста!», - написала Супрун.
Також вона розмістила посилання на карту, де можна знайти аптеки, що вже беруть участь у програмі (https://goo.gl/lx4cwI), списки аптек у регіонах (https://goo.gl/4BD36A) та все про програму «Доступні ліки» (goo.gl/3K2M3U).
Як повідомляв УНІАН, 1 квітня в Україні стартувала програма «Доступні ліки» з відшкодування вартості медпрепаратів (реімбурсації). Йдеться про запровадження механізму відшкодування вартості ліків під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на серцево-судинні захворювання, діабет II типу, бронхіальну астму шляхом встановлення оптово-відпускних цін на ці препарати, які розраховуються як медіана референтних цін на такі ж препарати у затверджених референтних країнах.
Участь аптечних закладів у програмі відшкодування вартості лікарських засобів відбувається виключно на добровільних засадах.