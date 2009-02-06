Щоб лікування антибіотиками було ефективним

Якщо лікар прописав вам антибіотики, то ви повинні знати, як їх правильно приймати, щоб лікування принесло тільки користь. Отже, для того, щоб ваше лікування антибіотиками було ефективним, дотримуйтеся декількох простих правил.

Правило 1. Строго дотримуйтеся режиму прийому препаратів. Річ у тому, що для досягнення бажаного результату необхідно підтримувати в організмі певний рівень лікарського препарату. Так, наприклад, якщо лікар скаже, що приймати препарат потрібно кожні сім годин, то не лінуйтеся виконати цю рекомендацію і не нехтуйте ліками навіть в нічний час.

Правило 2. Щоб не викликати негативної реакції організму на прийом антибіотиків, необхідно правильно запивати пігулки. Так, що існувало раніше думка, що антибіотики краще всього запивати кефіром, в корені не вірно. Річ у тому, що ці ліки можуть містити компоненти, які погано взаємодіють з молочними продуктами. Краще всього для цих цілей вибирати прості і нейтральні напої - просту мінеральну воду без газу або слабкий чай.

Правило 3. Ні для кого вже не секрет, що антибіотики вбивають не тільки хвороботворні бактерії, але і корисні. Для того, щоб заповнити їх запас, їжте йогурти і приймайте пробіотики.

Правило 4. Під час прийому цих препаратів важливо особливо дбайливо ставитися до свого організму. На період лікування антибіотиками відмовтеся від смаженої і жирної їжі, а також не вживайте алкоголь. Складіть свій раціон з продуктів: овочів, печених яблук, нежирного м`яса, білого хліба.

Важливо також відзначити, що приймати препарати потрібно за годину до прийому їжі або по годині після їжі.

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