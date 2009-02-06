Какао захистить від зморшок

Багато людей мріють про пружну шкіру, блискуче волосся і прекрасні нігті. Для того, щоб поліпшити свій зовнішній вигляд, мало використовувати крему і лосьйони. Багато продуктів містять речовини, які роблять нас красивіше.

Природним захистом від зморшок вважається какао, багате міддю і теоброміном.

Наприклад, такі овочі, як огірки, редиска або картопля - це відмінні поглиначі кислот, гальмують старіння шкіри. Крім того, за даними продовольчого експерта з Німеччини, деякі вітаміни діють на шкіру як бальзам. Вітаміни C і E містять, наприклад, особливо багато антиоксидантів, за допомогою яких скорочується кількість так званих вільних радикалів. Вітамін C - у багатьох сортах фруктів, вітаміні E - в чечевиці або оливковому маслі. Достатнє постачання організму вітаміном A важливе для еластичної і пружної шкіри. Тому морква і брокколі теж постійно повинні бути в меню.

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