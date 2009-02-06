Херсонщина: у 2008 році кількість хворих на туберкульоз зменшилася

У 2008 році в Херсонській області захворюваність на туберкульоз зменшилася на 18,2%, а в окремих районах (Бериславський і Комсомольський в м. Херсон) - у 1,8 рази.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні у справах преси та інформації Херсонської облдержадміністрації, зменшення захворюваності відбулося завдяки поліпшенню фінансування протитуберкульозних заходів протягом 2006 - 2007 років.

Середньорічний рівень захворюваності на туберкульоз торік - 123,8 випадків захворювання на активний туберкульоз на 100 тисяч жителів області. Для порівняння, у 2007 році у Херсонській області було зареєстровано 151,4 випадки захворювання активний туберкульоз на 100 тисяч населення при загальноукраїнському показнику - 79,8 хворих.

Загалом на боротьбу з туберкульозом у 2008 році в Херсонській області витрачено 10 млн. 929 тис. грн.

Покращилася лабораторна діагностика бактеріального туберкульозу легень у лабораторіях районних і міських лікарень. Поліпшилася якість лікування хворих на туберкульоз у закладах охорони здоров`я, йдеться в повідомленні. У 2008 році вилікувано 1 тис. 354 особи.

Як і в минулі роки, захворюваність на туберкульоз носить соціальний характер, зазначають в ОДА. Хворі безробітні працездатного віку становлять 54,2%, пенсіонери та інваліди – 12,6%, особи, зареєстровані в установах управління Департаменту з питань виконання покарань – 9,4%.