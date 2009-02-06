Всеукраїнське лікарське товариство - за лікарське самоврядування

Всеукраїнське лікарське товариство (ВУЛТ) виступає за створення лікарського самоврядування та здійснення справжніх реформ в сфері охорони здоров’я.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН президент ВУЛТ Олег МУСІЙ.

Він нагадав, що з ініціативи ВУЛТ, як єдиної загальнонаціональної організації лікарів, 23 грудня 2008 року народними депутатами внесено на розгляд Верховної Ради законопроект “Про лікарське самоврядування”. За словами О.МУСІЯ, законопроект відображає визнану загальносвітову та європейську практику зміни системи управління в охороні здоров’я з командно-адміністративної на суспільно-адміністративну.

Голова Національної ради з питань охорони здоров’я Микола ПОЛІЩУК повідомив, що законопроект “Про лікарське самоврядування” блокується у Верховній Раді. “Він блокується не міністерством, а безпосередньо деякими членами комітету, так званою медичною елітою, тому що ніхто не хоче віддати повноваження на лікарське самоврядування”, - сказав він.

За словами М.ПОЛІЩУКА, законопроект “Про лікарське самоврядування” передбачає, що частину функцій Міністерства охорони здоров’я буде передано лікарському самоврядуванню. “Буде написано етичний кодекс, який має виконувати кожен лікар. Дуже важливою є кадрова політика, акредитація медичних закладів, захист медичного працівника і відповідно захист пацієнта”, - додав він. М.ПОЛІЩУК зазначив, що законопроектом передбачено, що кожен лікар, який хоче мати практику, має бути членом того органу, який буде називатися лікарським самоврядуванням і відповідно він буде нести відповідальність за свої дії, зокрема, у разі встановлення неправильного діагнозу. “Лікарське самоврядування - це орган, який може позбавити його права працювати лікарем”, - сказав він.

Президент Асоціації лікарів Миколаївського регіону Віктор ГЛУХОВСЬКИЙ зазначив, що система лікарського самоврядування в Україні буде такою ж як і в усьому світі. Найвищим органом буде з’їзд. Крім того буде правління національної організації, очолюване президентом.

Крім того, в усіх регіонах мають існувати регіональні організації з правами юридичних осіб, тобто вони можуть ухвалювати рішення на місцях.

О.МУСІЙ відзначив, що за останні 4 роки Комітет з питань охорони здоров’я парламенту показав свою недієздатність, ним не напрацьовано жодного концептуального закону щодо системи охорони здоров’я. За його словами, така ж ситуація і в Міністерстві охорони здоров’я.

О.МУСІЙ наголосив, що ВУЛТ вимагає від влади вжити негайних системних змін в охороні здоров’я і прийняття першочергових, розроблених за його участю законопроектів: нової редакції Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”; Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування” для зміни системи фінансування охорони здоров’я з бюджетної на бюджетно-страхову; Закону України “Про програму розвитку та функціонування первинної медико-санітарної допомоги в Україні для зміни системи надання медичних послуг з пріоритетним розвитком сімейної медицини”; Закону України ”Про заклади охорони здоров’я” для зміни системи управління закладами охорони здоров’я, надавши їм самостійність у розпорядженні коштами; загальнодержавної програми ”Здорова нація”, передбачивши як пріоритет формування ідеології здорового способу життя.