Полторак вручив медалі італійським медикам, які лікують бійців АТО

Міністр оборони Степан Полторак вручив італійським медикам, які лікують бійців АТО, медалі «За сприяння Збройним силам України».

Про це повідомили УНІАН в Управлінні комунікацій і преси міністерства оборони України.

Читайте такожЛитва прийме на лікування ще 50 поранених українських військових

Полторак в рамках візиту в Італію відвідав українських військовослужбовців, які проходять лікування після отриманих поранень в ході АТО у військовому госпіталі «Челіо».

Міністр оборони нагородив українських захисників відомчими відзнаками та грошовими преміями. "Вдячний вам за доблесну службу, за те, що, ризикуючи власним життям, ви захищали рідну країну", – сказав Полторак.

Також він подякував італійських лікарів, які повертають до життя українських військових, і вручив їм відзнаки Міноборони – медалі «За сприяння Збройним силам України».