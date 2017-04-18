Полторак вручив медалі італійським медикам, які лікують бійців АТО
Полторак в рамках візиту в Італію відвідав українських військовослужбовців, які лікуються у військовому госпіталі «Челіо».
Міністр оборони Степан Полторак вручив італійським медикам, які лікують бійців АТО, медалі «За сприяння Збройним силам України».
Про це повідомили УНІАН в Управлінні комунікацій і преси міністерства оборони України.
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Полторак в рамках візиту в Італію відвідав українських військовослужбовців, які проходять лікування після отриманих поранень в ході АТО у військовому госпіталі «Челіо».
Міністр оборони нагородив українських захисників відомчими відзнаками та грошовими преміями. "Вдячний вам за доблесну службу, за те, що, ризикуючи власним життям, ви захищали рідну країну", – сказав Полторак.
Також він подякував італійських лікарів, які повертають до життя українських військових, і вручив їм відзнаки Міноборони – медалі «За сприяння Збройним силам України».