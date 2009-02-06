ВР не затвердила звіт щодо причин смерті школяра після вакцинації

Верховна Рада України не підтримала проект постанови “Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування причин смерті 17-річного школяра у м. Краматорську Донецької області і настання масових ускладнень після проведення вакцинації проти кору та краснухи серед населення Донецької області, а також із перевірки правомірності застосування вакцини, якою були проведені зазначені щеплення”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало лише 205 із 432 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція Блоку Литвина, із фракції “Наша Україна – Народна самооборона” проект постанови підтримав лише 1 депутат, із БЮТ - 15.

У документі ТСК рекомендувала Генеральній прокуратурі України дати правову оцінку діям керівництва та окремих посадових осіб Міністерства охорони здоров`я України, а також чисельним порушенням законодавства під час прийняття ними рішень щодо підготовки та проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи, розпочатої на підставі розпорядження Кабінету міністрів України від 27 лютого 2008 року «Про затвердження плану заходів з проведення додаткової імунізації населення проти кору та краснухи на 2008 рік».

Також у проекті постанови щодо звіту ТСК пропонувалося рекомендувати прем‘єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО розглянути питання щодо притягнення до персональної відповідальності міністра охорони здоров‘я України Василя КНЯЗЕВИЧА та інших посадових осіб, які займалися організацією імунізації.

Крім того, ТСК пропонувала парламенту доручити уряду вжити невідкладних заходів, спрямованих на недопущення використання для імунізації населення вакцини, що «не була перевірена в установленому порядку, та вакцини неналежної якості, розглянути питання щодо імунізації населення проти кору і краснухи та доцільності подальшого використання вакцин виробництва Serum Institute of India Ltd на території України, що надійшли як гуманітарна допомога».

Як повідомляв УНІАН, в Україні, починаючи з 26 травня 2008 року, мала бути проведена масова вакцинація громадян у віці від 16 до 29 років від кору і краснухи.

13 травня старшокласник з Краматорська А.Тищенко після щеплення від кору і краснухи, проведеного напередодні, помер у реанімації.

19 травня Міністерство охорони здоров`я припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

На початку червня заступник міністра охорони здоров`я України Валерій БІДНИЙ поінформував, що в процесі проведеної в Україні кампанії з імунізації проти кору і краснухи було зроблено щеплення 113 тис. 139 особам, з яких до лікарні потрапили 207, серед них 164 дитини.

26 серпня Державна служба лікарських засобів і виробів медичного призначення повідомила, що за результатами тестування декількох серій вакцини для профілактики кору і краснухи виробництва Serum Institute of India встановлено їх відповідність специфікаціям і вимогам Європейської Фармакопеї і Всесвітньої організації охорони здоров`я.

5 червня Верховна Рада України створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування причин смерті підлітка в Краматорську.

25 вересня 2008 року Верховна Рада України заслухала звіт Тимчасової слідчої комісії парламенту щодо причин смерті школяра у Краматорську після вакцинації від кору.

Під час звіту голова ТСК Віктор КОРЖ (фракція Партії регіонів) заявив, що смерть 17-річного підлітка і загальне погіршення стану здоров’я людей після щеплення пов’язані з проведенням кампанії додаткової імунізації.