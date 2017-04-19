Кабмін прийняв рішення щодо закупівель ліків у 2017 році

Кабінет міністрів України прийняв рішення про закупівлі ліків і медичних виробів в 2017 році через міжнародні організації.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду сьогодні.

Читайте такожКабмін на 100% забезпечив фінансування програми "Доступні ліки" - Гройсман

«Це проект розпорядження про закупівлю лікарських засобів і медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій. Це наше доленосне розпорядження про закупівлі через міжнародні організації, яке дозволить офіційно провести закупівлі на 2017 рік в повному обсязі через міжнародні організації», - сказав заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, представляючи проект розпорядження.

При цьому він зазначив, що в 2016 році тільки на закупівлі вакцин через міжнародні організації державі вдалося зекономити близько 17 млн дол.

У свою чергу, прем'єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що в 2017 році Україна повинна компенсувати проблеми із закупівлями ліків у минулі роки.

«Ми повинні в 2017 році наздогнати всі ті відставання, які були в минулих роках... Ви чули, що через механізми міжнародних закупівель ми заощадили, тільки на закупівлі вакцин, одних і тих же, через механізми UNICEF 17 млн дол. Можу сказати про те, що ніколи, якщо б не було механізму закупівлі ліків через міжнародні організації, ніхто б не заощадив жодної копійки. Ці 17 млн дол. пішли б по кишенях різних ділків, які десятиліттями гріли свої руки», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України передбачив у проекті бюджету на 2017 рік 5,9 млрд грн на закупівлю ліків через міжнародні організації.

Пізніше уряд зобов'язався додатково виділити 2 млрд грн на закупівлю ліків і вакцин через міжнародні організації, й пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб вперше в історії України тендерні процедури закупівель 2017 року були проведені вчасно, а поставки були здійснені до кінця року.