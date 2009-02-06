Ольга Богомолець проведе Всеукраїнський марафон здоров'я

Відомий український лікар Ольга БОГОМОЛЕЦЬ оголосила про проведення Всеукраїнського марафону здоров`я, який проходитиме в усіх великих українських містах впродовж трьох місяців починаючи з 9 лютого.

Про це О.БОГОМОЛЕЦЬ повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Перший етап акції розпочнеться 9 лютого в Севастополі з обстеження дітей-сиріт за допомогою комп`ютерної епілюмінесцентної дерматоскопії, що дозволяє на ранньому етапі виявити меланому, - це захворювання, яке на першому етапі неможливо відрізнити від родимки», - сказала О.БОГОМОЛЕЦЬ.

За її словами, в даний час меланома займає перше місце серед причин смертності в Києві й друге місце – в Україні. «Для вирішення цієї проблеми не потрібно великих інвестицій, оскільки технології для діагностування існують. Необхідне своєчасне діагностування», - підкреслила вона.

О.БОГОМОЛЕЦЬ зазначила, що акція є добродійною й проводиться за підтримки Президента України Віктора ЮЩЕНКА. «Акцію ми проводимо за власні кошти, й усі діти, яким у результаті обстеження буде поставлено діагноз, будуть безкоштовно прооперовані в Києві, в нашому Інституті дерматології та косметології», - зазначила вона.

Крім того, в рамках Всеукраїнського марафону здоров`я пройдуть добродійні концерти О.БОГОМОЛЕЦЬ «Ангел мій». У концертах також планується участь її сина Андрія.

Довідка УНІАН. О.БОГОМОЛЕЦЬ у п`ятому поколінні представляє династію відомих лікарів. Вона має звання доктора медичних наук, є професором Київського національного медичного університету ім. Богомольця, головним лікарем Інституту дерматології та косметології. О.БОГОМОЛЕЦЬ - автор 70 наукових робіт і 9 патентів на винаходи у галузі лікування шкірних захворювань.