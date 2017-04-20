В Україні впроваджуються міжнародні протоколи лікування
Доказова медицина є ознакою розвинених, цивілізованих країн.
Українські лікарі лікуватимуть за міжнародними протоколами лікування.
Як повідомили УНІАН у МОЗ, результатом співпраці МОЗ та Мінюста стало впровадження в Україні західних доказових протоколів лікування.
Після підписання Наказу у Мін’юсті українські лікарі матимуть змогу впроваджувати у своїй роботі найкращі західні стандарти. Як підкреслили у МОЗ, разом з Міністерством юстиції зміни буде проведено у триденний термін.
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У МОЗ наголосили, що реформа охорони здоров’я не можлива без підвищення якості надання медичної допомоги. Доказова медицина є ознакою розвинених, цивілізованих країн. Використання лікарями сучасних доказових протоколів - це важливий крок на шляху реформування системи.