В Україні впроваджуються міжнародні протоколи лікування

Українські лікарі лікуватимуть за міжнародними протоколами лікування.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, результатом співпраці МОЗ та Мінюста стало впровадження в Україні західних доказових протоколів лікування.

Після підписання Наказу у Мін’юсті українські лікарі матимуть змогу впроваджувати у своїй роботі найкращі західні стандарти. Як підкреслили у МОЗ, разом з Міністерством юстиції зміни буде проведено у триденний термін.

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У МОЗ наголосили, що реформа охорони здоров’я не можлива без підвищення якості надання медичної допомоги. Доказова медицина є ознакою розвинених, цивілізованих країн. Використання лікарями сучасних доказових протоколів - це важливий крок на шляху реформування системи.