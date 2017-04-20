Червоний Хрест направив на окуповані території Донбасу продукти та медикаменти

Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив 333 тонни допомоги жителям Донецької області на непідконтрольній території.

Читайте такожЧервоний Хрест відправив жителям окупованих територій Донеччини медикаменти

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Через контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду «Новотроїцьке» на неконтрольовану територію прослідувало 18 вантажних автомобілів, що перевозили для жителів Донецької області продуктові набори, товари медичного призначення, а також будівельні матеріали», - зазначив він.

Мотузяник додав, що допомога загальною масою 333 тонни надійшла від Міжнародного Комітету Червоного Хреста.