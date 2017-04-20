Понад 2,7 тис. аптек по всій Україні реалізують програму "Доступні ліки" – Розенко

Станом на сьогоднішній день вже більше 2 тис. 700 аптек по всій Україні реалізують програму «Доступні ліки».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко під час брифінгу щодо розгортання в Україні програми «Доступні ліки».

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Він звернув увагу, що на сайті МОЗ є інтерактивна карта всієї України, де можна в своєму регіоні знайти конкретну аптеку, яка бере участь у цій програмі.

«Такий сервіс готовий, такий сервіс постійно наповнюється новими аптеками. На сьогоднішній день найбільша кількість аптек, які задіяні по регіонам: Вінницька область – майже 350 аптек, Дніпропетровська – 210, Донецька – 180, Кіровоградська – 100, Луганська – 150, Миколаївська – 170, Полтавська – 220, Рівненська – 200», - розповів Розенко.

У той же час, за його словами, сьогодні стоїть завдання перед місцевою владою забезпечити наявність повного асортименту препаратів в цих аптеках.

Тому що, як пояснив Розенко, не всі аптеки мають достатню кількість ліків або досить широкий асортимент.

«Я сподіваюся, що протягом, і є відповідне доручення прем’єр-міністра, найближчих тижнів будуть проведені додаткові переговори місцевих органів влади з представниками фармкомпаній і представниками аптекарських структур, які дозволять розширить асортимент лікарських засобів і отримати українцям повний спектр послуг в аптеках України», - наголосив віце-прем’єр.

***Програма «Доступні ліки» стартувала 1 квітня 2017 року і надає можливість пацієнтам з серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу чи бронхіальною астмою отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою.