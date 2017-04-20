МОЗ проведе опитування щодо ефективності програми "Доступні ліки"

Міністерство охорони здоров'я ініціює соціальне опитування щодо ефективності програми «Доступні ліки».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун під час брифінгу щодо розгортання в Україні програми «Доступні ліки».

«Ми в понеділок (24 квітня – УНІАН) на сайті Міністерства і на нашому Facebook розпочинаємо загальне соціальне опитування щодо програми «Доступні ліки», - сказала вона.

Супрун уточнила, що опитування стосовно ефективності цієї програми міститиме 20 запитань. Вона закликала громадян взяти участь в опитуванні, щоби відомство отримало достовірну інформацію стосовно ініційованої програми.

Нагадаємо, що програма стартувала 1 квітня 2017 року і надає можливість пацієнтам із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу чи бронхіальною астмою отримувати ліки безкоштовно або з незначною доплатою.