Київрада пропонує збільшити штрафи за куріння у заборонених місцях у 100 разів

Київрада ініціює посилення відповідальності за куріння у заборонених місцях, за порушення законодавства про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення.

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Як передає кореспондент УНІАН, за направлення відповідного звернення до Кабінету міністрів України та Верховної Ради щодо прийняття відповідних рішень проголосували сьогодні на засіданні 92 із 98 зареєстрованих депутатів Київради.

За інформацією доповідаючої з питання депутата Алли Шлапак (фракція «Єдність»), проект напрацьовано, зокрема, у зв’язку з численними зверненнями киян щодо відкриття на перших поверхах житлових будинків кальянних барів та інших закладів ресторанного господарства, де у порушення чинного законодавства надають послуги з куріння кальянів та відбувається куріння тютюнових виробів й електронних сигарет.

У своєму зверненні Київрада пропонує внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та закон України “Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення”, якими підвищити штрафи за правопорушення у сфері паління у заборонених місцях від 50 до 100 разів.

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“Ми пропонуємо відповідальність для фізичних осіб встановити на рівні 17 тис. грн; що стосується юридичних осіб, максимальна цифра — 20 тис. грн. І це, насправді, невисокі штрафи, у провідних країнах світу вони значно вищі. Наприклад, в гривневому еквіваленті в Ірландії такий штраф складає 86 тис. грн, в Азербайджані – від 10 до 25 тис. грн, у Франції – від 12 до 21 тис. грн, в Німеччині – 28 тис. грн. Лише розмір стягнення може стати суттєвим обмежувальним фактором у порушенні даної норми, бо саме мінімальні штрафи і створюють ті проблеми, які відчувають мешканці будинків, де розташовані заклади харчування, в яких можна палити, в тому числі кальяни”, - зазначила Шлапак.