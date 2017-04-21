Медичне забезпечення Збройних сил України відповідатиме стандартам НАТО

Як повідомили УНІАН у МОЗ, забезпечення підрозділів військових частин (від медичного пункту до медичної роти) та навчальних баз і кафедрз військово-медичної підготовки до цього часу регламентувалося застарілими наказами та положеннями, розробленими ще за радянських часів.

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З метою впровадження якісних змін в організацію постачання медичного майна ЗСУ у мирний час, спільна робоча група розробила новий механізм постачання. Відтепер забезпечення медичних підрозділів ЗСУ базуватиметься на стандартах НАТО та із дотриманням практики доказової медицини.

З метою зниження корупційних ризиків та у зв'язку із приведенням нормативно-правових актів у відповідність до міжнародних стандартів змінили всі торгові назви лікарських засобів на міжнародні непатентовані назви, які позначають діючу речовину.

Із переліку необхідного майна виключили ті лікарські засоби, які не мають доказової бази, та застарілі препарати, що уже давно не використовуються у цивілізованих країнах.

Новий порядок також встановлює, що розчини для інфузій повинні бути не в скляній тарі, а в полімерній, що унеможливить їх розбиття, і є дуже зручним для транспортування.

І чи не найважливіше - нарешті у переліку з'явилися знеболюючі та препарати для наркозу, якими медичні роти майже не були забезпечені, відповідно, операції часто доводилося проводити практично без наркозу.

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Ще одним нововведенням є внесення манекенів до переліку необхідного майна навчальних центрів і військово-медичної академії. Відтепер манекени повинні бути на балансі і використовуватись під час навчань медичного персоналу ЗСУ, у тому числі і курсантів військово-медичної академії, що дозволить покращити їх рівень підготовки та сприятиме відпрацюванню навичок для якісного та ефективного надання медичної допомоги у реальних ситуаціях.

Внесення сучасних ефективних лікарських засобів та медичних виробів, неминуче призведе до збільшення видатків на їх придбання, але матиме важливий результат - якісне надання медичної допомоги та можливість зменшити кількість смертей, яким можна запобігти, наголосили у МОЗ.