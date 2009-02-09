Здоров'я і блиск фарбованого волосся

Фарбоване волосся вимагає достатньо багато часу щодо догляду, тому що структура волосся при фарбуванні змінюється не на краще.

Для відновлення волосся після фарбування можна використовувати всіма перевірений рецепт з використанням червоного пекучого перцю, а точніше настоянки з нього.

Для цього вам буде потрібно: півстручка червоного пекучого перцю і півсклянки спирту. Дрібно наріжте перець і залийте його спиртом. У сухому прохолодному місці настоюйте не менше 7-10 днів. Далі процідіть. Візьміть 1/8 від всього об`єму настоянки і розведіть її в 10 частинах кип`яченої теплої води. Настоянку необхідно втирати в шкіру голови і через декілька хвилин змивати. Застосовувати не частіше 2-3 разів на тиждень. Даний засіб чудово долає випадіння волосся після фарбування.

Також хорошими рекомендаціями користуються яйця при живленні і стимуляції росту волосся. Візьміть 2 яйця, відокремте білок від жовтка і ретельно збийте жовтки до утворення піни, додайте також 1-2ч. ложки лимонного соку. Наносити піну необхідно на вологе волосся. Якщо довжина вашого волосся велика, то слід узяти не 2, а 3 або навіть 5 яєць. Втирати круговими рухами по всій шкірі голови необхідно впродовж 5 хвилин. Далі змити теплою водою.

Як ефективний бальзам-обполіскувач рекомендують використовувати лимонний сік, розведений у достатній кількості кип`яченої теплої води. А після даної процедури втирати в шкіру голови реп`яхове масло, яке підкреслить м`якість і шовковистість вашого фарбованого волосся.

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