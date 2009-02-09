Вітамін D робить дівчаток сильніше

Підвищені дози вітаміну D значно збільшують м`язову силу і енергію у дівчаток-підлітків, відповідно до нового дослідження Університету Манчестера /Великобританія/. Незважаючи на те, що вітамін природним чином виробляється в організмі шляхом прямої дії сонячних променів, його дефіцит широко поширений в багатьох країнах світу. В той же час нестача вітаміну D надає істотну негативну дію на м`язи і кістки, розвиваючи рахіт і остеопороз.

Лікарі дослідили здоров`я 99 школярок від 12 до 14 років, щоб оцінити кількість сироваткових рівнів вітаміну D в крові. У багатьох дівчаток був відмічений брак вітаміну, при чому без наявності будь-яких явних симптомів. Проте у тих підлітків, які дієтично одержували достатні дози речовини, терапевти зафіксували підвищення м`язової сили, фізичної енергії і зміцнення суглобів. Завдяки вітаміну D дівчата не тільки були фізично витривалішими і сильнішими, але і мали високу швидкість бігу і довжину стрибка у висоту. За словами медиків, вітамін D позитивно позначається на роботі м`язової системи, особливо тих м`язів, на які лягає основне фізичне навантаження при спортивних вправах.

ami-tass.ru