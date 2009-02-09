У 2008 році 2,5% батьків вчасно не зареєстрували новонароджених

У 2008 році майже 2,5% батьків вчасно не зареєстрували своїх новонароджених дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, про це повідомив міністр юстиції України Микола ОНІЩУК з посиланням на статистичні дані органів реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Мін’юсту.

За його словами, у 2008 році працівники органів РАЦС склали майже 11,5 тисяч протоколів про порушення терміну реєстрації новонароджених. Кількість протоколів про порушення без поважних причин термінів реєстрації новонароджених торік становила майже 2,5% від загальної зареєстрованих дітей.

У м.Києві, Одеській та Дніпропетровській областях випадків несвоєчасної реєстрації народження дитини було зафіксовано у 5 разів більше, ніж у середньому по Україні.

Найменше порушень щодо термінів реєстрації новонароджених було зафіксовано у Волинській, Рівненській та Хмельницькій областях – відповідно 0,6%, 0,5% та 0,5% від загальної кількості складених по Україні протоколів.

Міністр юстиції нагадав, що місячний термін для реєстрації новонародженої дитини був введений 1 січня 2004 року Сімейним кодексом України. Кодексом передбачено відповідальність батьків у вигляді сплати штрафу, якщо дитину без поважних причин не було зареєстровано у встановлений термін.

Згідно інформації органів РАЦС, протягом 2008 року в Україні народилося 513 тис. 997 тис. дітей.