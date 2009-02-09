МОЗ: Створення Київського патологоанатомічного бюро - незаконне

Міністерство охорони здоров’я України звернулося до Генеральної прокуратури, Ради національної безпеки і оборони, Київської міської державної адміністрації з приводу невідповідності чинному законодавству рішення Київської міської ради «Про створення Київського міського патологоанатомічного бюро», яке було прийнято 22 січня 2009 р. на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради VI скликання.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МОЗ.

Зазначеним рішенням передбачається створення Київського міського патологоанатомічного бюро шляхом вилучення і передачі на праві оперативного управління патологоанатомічних відділень провідних закладів охорони здоров’я Києва.

У МОЗ зазначають, що питання створення столичного патологоанатомічного бюро аналогічним шляхом уже піднімалось Київрадою наприкінці 2007 року. Тоді з цього приводу відбулося 2 засідання міжвідомчої робочої наради за участю тодішнього голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК, представників Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я, Антимонопольного комітету України, Міністерства охорони здоров’я, провідних спеціалістів та науковців з патологоанатомічної служби та судово-медичної експертизи, інших зацікавлених фахівців. За результатами нарад було вирішено, що проект рішення Київради щодо створення єдиного патологоанатомічного бюро шляхом вилучення із структури закладів охорони здоров’я патологоанатомічних відділень є недоцільним та таким, що не відповідає чинному законодавству.

Київській міській державній адміністрації та Київраді були направлені відповідні листи.

Окрім того, листом від 27 листопада 2008 р. МОЗ звернулось до КМДА з проханням вжити заходів щодо недопущення руйнування діючої структури закладів охорони здоров’я, до якої може призвести реформування патологоанатомічної служби у вищезазначений спосіб. У січні 2009 р. АМКУ надав Київській міській адміністрації рекомендації, де зазначено, що створення патологоанатомічного бюро запропонованим Київрадою шляхом, є монополізацією, а також порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Окрім того, в нещодавно виданому наказі МОЗ (від 19 січня 2009 р.) №25 «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 12.05.1992 №81» наголошується, що патологоанатомічне відділення є структурним підрозділом закладу охорони здоров’я і не може бути реорганізовано або ліквідовано з метою створення патологоанатомічного бюро. Також зазначається, що майно патологоанатомічних відділень не може бути вилучено або відчужено із закладів охорони здоров’я, у складі яких вони функціонують, а також передано в оперативне управління патологоанатомічному бюро.

Більш того, згідно з Примірним положенням про патологоанатомічне бюро, яке також затверджене зазначеним наказом МОЗ України, патологоанатомічне бюро створюється за поданням регіонального органу управління охорони здоров’я, погодженим з МОЗ.

Разом з тим, йдеться у повідомленні, незважаючи на рекомендації АМКУ, накази та неодноразові листи МОЗ України, 22 січня 2009 р. рішенням Київради КМДА доручено закріпити за Київським міським патологоанатомічним бюро на праві оперативного управління об’єкти нерухомого майна 19 патологоанатомічних відділень провідних закладів охорони здоров’я столиці.

“Перелік закладів охорони здоров’я, визначених для надання невідкладної медичної допомоги особам, щодо яких здійснюється державна охорона, фактично співпадає з переліком лікувально-профілактичних закладів, з яких передбачається вилучити патологоанатомічні відділення. Зазначене може призвести до лікарських помилок при наданні медичної допомоги цієї категорії хворих, а відтак становити національну небезпеку”, - заявляють у МОЗ України.

Крім того, у міністерстві вважають, що передача патологоанатомічних відділень закладів охорони здоров’я в оперативне управління патологоанатомічних бюро може призвести у подальшому до відчуження земельних ділянок та використання їх не за призначенням.

Окремо звертається увага на тенденцію КМДА запровадити платні послуги у сфері охорони здоров’я та їх вартість.

“Зазначене може призвести до обмеження або відсутності можливостей закладів охорони здоров’я укладати угоди про надання патологоанатомічних послуг”, - висловлюють занепокоєння у МОЗ.