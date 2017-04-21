Завтра кияни зможуть безкоштовно обстежитися у клініках НАМН

Завтра, 22 квітня, Національна академія медичних наук України (НАМНУ) разом з громадськими організаціями проведе з 10 до 14 години акцію з безкоштовного обстеження киян, учасників АТО.

Про це повідомив президент НАМН України Віталій Цимбалюк на прес-конференція в інформаційному агентстві УНІАН.

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Член координаційної ради Всеукраїнської громадської організації “Київське віче” Олена Терещенко зазначила, що у співпраці між Національною академією медичних наук України і громадськими організаціями буде проведено День відкритих дверей в медичних закладах Києва та інших міст України.

За словами Цимбалюка, 22 квітня в День здоров’я в Інституті нейрохірургії ім. А.П.Ромоданова за адресою: вул. Платона Майбороди, 32 працюватимуть спеціалісти-нейрохірурги і невропатологи, в Інституті травматології та ортопедії на вул. Бульварно-Кудрявська, 27 проводитимуть консультації травматологи, ортопеди, де за необхідності можна буде зробити рентген.

Він додав, що також в Інституті ядерної медицини та променевої діагностики - за адресою: вул. П.Майбороди, 32 можна буде зробити електрокардіограму, рентген легень, УЗД щитоподібної залози та внутрішніх органів. Також вестимуть прийом спеціалісти Інституту отоларингології імені професора О.С. Коломійченка. За адресою: вул. Зоологічна,3 вони проведуть консультації щодо захворювання верхніх дихальних шляхів, лор-патологій, порушень слуху.

Цимбалюк повідомив, що НАМН багато робить для допомоги воїнам АТО. За його словами, з початку війни в 2014 році було організовано консультативні бригади, а потім відкрито академічну базу на 500 ліжок, і за цей період академія пролікувала понад 2 тис. поранених - це операції найскладнішого рівня - і проконсультовано майже 6 тис.бійців.

Терещенко додала, що такі безкоштовні акції вже проводилися і раніше, зокрема, в минулому році реалізовано проект щодо обстеження киян з приводу онкологічних захворювань. Тоді, нагадала вона, було обстежено понад 5400 киян, в 10% з яких виявлено онкологічну патологію.

Член координаційної ради ВГО “Київське віче” наголосила на важливості профілактики захворювання, оскільки в Україні 86% громадян в Україні помирають не від інфекційних хворіб, а від онкологічних захворювань, серцево-судинних та від травм.

У свою чергу президент Міжнародної діабетичної асоціації України Людмила Петренко заявила, що вони також долучилися до завтрашньої акції.

«В кожному інституті будуть наші спеціалісти, які робитимуть перевірку цукру в крові, а також мірятимуть тиск... на сьогодні діабет дуже помолодів - в Україні 1 млн 300 хворих на цукровий діабет, з них майже 9 тис. – це діти до 18 років», - констатувала, наголосивши на важливості профілактичних обстежень.

Голова ради ГО «Асоціації медиків Революції гідності», заступник директора ДУ «Інститут нейрохірургії НАМН України» Андрій Гук також підкреслив, що обстеження є дуже важливим для профілактики захворювань, а також «необхідно знати, що відновити здоров’я легше на початкових стадіях захворювання».

Він повідомив, що через систему НАМН, яка об’єднує 36 установ, де працюють найбільш фахові, найбільш кваліфіковані фахівці з кожного напрямку, завжди можна знайти можливість дообстежитися і знайти той план відновлення свого здоров’я або лікування, який підійде пацієнту.

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Представник Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Олена Шкрабтак зауважила, що дуже важливо працювати над усуненням негативних наслідків поранень, контузій, особливо на ранніх стадіях у тих, хто пройшли АТО.

«Я побачила підвищений інтерес наших бійців до завтрашнього заходу - вони підходять, питають…і я думаю, що ми добру справу робимо і будемо робити і надалі»,- додала вона.