Печія: запитання і відповіді

Що таке печія? Печія – відчуття печіння за грудниною і/або «під грудьми», що розповсюджується від низу до верху, індивідуально виникає в положенні сидячи, стоячи, лежачи або при нахилах тулуба вперед, що іноді супроводжується відчуттям кислоти і/або гіркоти в глотці і в роті, нерідко пов`язане з відчуттям переповнювання в епігастрії, що виникає натщесерце або після вживання якогось виду твердих або рідких харчових продуктів, алкогольних або неалкогольних напоїв.

Що викликає печію?

Найчастіше печію викликають: жирна їжа, шоколад, кава і міцний чай, газовані напої; алкоголь, особливо слабкоалкогольні газовані напої; продукти, що містять м`яту, цибулю, часник, гострі спеції, маринади, овочі (помідори) і фрукти (апельсини).

Чому виникає печія?

Печія виникає, коли відбувається закид (рефлюкс) вмісту шлунку в стравохід. У нормі ця занедбаність запобігає м`язовому жому в місці переходу стравоходу в шлунок, який постійно закритий і короткочасно відкривається для того, щоб пропустити їжу. Функція цього бар`єру знижується або при змінах анатомії, або під впливом продуктів харчування і ліків. Закид спричиняє підвищення внутрішньочеревного тиску, що спостерігається при переїданні, надмірній масі тіла, вагітності.

Печію відчувають близько половини вагітних жінок (найчастіше в II і III триместрах). Річ у тому, що так званий «гормон вагітності» – прогестерон – знижує тонус гладкої мускулатури і, відповідно, нижнього стравохідного сфінктера. Також під час вагітності підвищується внутрішньочеревний тиск. Два чинники разом провокують регулярну «занедбаність» кислоти зі шлунку в стравохід.

Чи небезпечна печія? Якщо печія для вас – явище епізодичне, то не варто панікувати, це реакція організму на переїдання або огріхи в дієті. У такій ситуації слід прийняти безрецептурний засіб і позбавитися печії. Але якщо напади печії з`являються з помітною періодичністю і зумовлюють неспокій, то слід звернути на неї увагу. Можливо, печія є симптомом захворювання, для діагностики і лікування якого вам слід пройти обстеження у терапевта або лікаря-гастроентеролога.

www.med2.ru