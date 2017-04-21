Угорщина прийме на оздоровлення 700 дітей військовослужбовців, які загинули або були поранені в зоні АТО

Уряд Угорщини має намір надати 700 безкоштовних оздоровчих путівок до медико-курортних установ для дітей військовослужбовців, які загинули або були поранені на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив державний секретар Міністерства людських ресурсів Угорщини Міклош Шолтес.

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«Ми раніше мали можливість організувати відпочинок дітей в Угорщині, їх число досягло 1,3 тисячі. На продовження цієї програми ми готові прийняти 700 дітей з України, вони всі будуть перебувати в таких самих хороших умовах, як це було у минулі роки», - повідомив Шолтес.

Він уточнив, що дітям військовослужбовців будуть надані путівки на тижневий відпочинок на березі озера Веленце, що розташоване за 45 км від Будапешта, з можливістю відвідування самого міста.

Крім того, Шолтес повідомив, що Угорщина продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, зокрема, чергова партія гуманітарного вантажу буде відправлена восени – на початку зими поточного року.

«Упродовж минулих років ми надали гуманітарний вантаж в обсязі 200 тонн - це були медикаменти та продукти з тривалими термінами зберігання. Також ми обговорили із заступником міністра соцполітики питання про те, що ми хочемо отримати від України пропозицію щодо найнеобхідніших речей і, відповідно до цього, восени або на початку зими новий гуманітарний вантаж може прибути в Україну», - сказав Шолтес.

Присутня на заході заступник міністра соціальної політики України Наталя Федорович наголосила, що Україна найбільше потребує медичного обладнання та медикаментів.

Крім того, держсекретар повідомив, що Угорщина бере на себе зобов'язання з реабілітації та лікування 20 українських військових, які постраждали в зоні АТО.

Як повідомляв УНІАН, на початку січня цього року Угорщина прийняла на лікування та медичну реабілітацію першу в цьому році групу українських військовослужбовців, поранених на сході України. Торік Угорщина надала таку можливість 14 військовим.