Рішення про створення патологоанатомічного бюро передчасне

Прокуратура столиці вважає незаконним і передчасним рішення Кивради про створення міського паталогоанатомічного бюро.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби київської прокуратури.

За її інформацією, в результаті перевірки законності рішення Київської міської ради «Про створення Київського міського патологоанатомічного бюро» з’ясувалося, що зазначеним до складу Київського міського патологоанатомічного бюро включено лікувально - профілактичні заклади комунальної форми власності, у тому числі зі статусом клінічних.

"Реорганізація клінічних лікувально-профілактичних закладів міста Києва, в порушення наказу МОЗ України від 05.06.97 №174 «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я», відбулася без погодження з Міністерством охорони здоров’я України. Окрім цього, при підготовці та прийнятті рішення не враховано рекомендації Антимонопольного комітету України щодо отримання відповідного дозволу на створення патологоанатомічного бюро на підставі Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Прийняте Київрадою рішення на сьогодні ще не підписано Київським міським головою, не оприлюднене, у зв’язку з чим ще не набрало чинності", - зазначається в повідомленні.

Тому, з метою запобігання вступу в силу незаконного рішення, прокурор міста Києва Євген БЛАЖІВСЬКИЙ направив Київському міському голові Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ листа про зупинення дії рішення.

"У разі підписання даного рішення Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, прокуратурою міста Києва будуть вживатися подальші заходи реагування, передбачені законом", - наголошується у документі.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Київська міська рада прийняла рішення про створення в столиці муніципальної патологоанатомічної служби – київське міське патологоанатомічне бюро.

Згідно з рішенням, на праві оперативного управління за новоствореним бюро закріплено 19 відповідних відділень лікувально-профілактичних установ столиці. Міське патологоанатомічне бюро віднесено до сфери управління Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації. Депутати також затвердили статут новоутвореного бюро.