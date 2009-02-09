В Єгипті у півторарічного хлопчика виявили пташиний грип

Новий, 55-й випадок зараження людини вірусом пташиного грипу зафіксовано у Єгипті, повідомило єгипетське міністерство охорони здоров`я.

Небезпечний для людини штам вірусу H5N1 виявлений у півторарічного Абу аль-Вафа Сулеймана з провінції Ель-Мінья на південь від Каїра. Причиною зараження, як і в більшості подібних випадків, стала домашня птиця.

Перші ознаки захворювання - висока температура і кашель - з`явилися у хлопчика в п`ятницю. У суботу він був госпіталізований. У даний час дитина проходить лікування спеціальним препаратом, його стан оцінюється лікарями як стабільний.

РИА Новости