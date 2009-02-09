Червоний і синій кольори покращують роботу мозку

Дослідники з Університету Британської Колумбії, Канада, встановили, що червоний і синій кольори активують роботу головного мозку. При цьому червоний покращує увагу, а синій сприяє творчому мисленню.Про це пише Science, посилаючись на прес-реліз, опублікований на сайті університету.

Про позитивний вплив синього і червоного кольорів на роботу головного мозку ученим було відомо вже давно. Проте різні дослідження розходилися в питанні, вплив якого кольору є ефективнішим.

Проте учені з Канади встановили, що при виконанні завдань на увагу і концентрацію червоний колір збільшує ефективність роботи майже на третину в порівнянні з синім. При цьому синій колір виявився більш пристосованим для завдань, пов`язаних з творчістю.

В рамках свого дослідження учені проводили серію експериментів за участю добровольців. Під час одного з експериментів учасникам пропонувалося знайти помилки в тексті, який показувався на екрані комп`ютера. При цьому фон на екрані міг бути білим, червоним або синім. Ці досліди встановили перевагу червоного кольору в завданнях на уважність.

Під час іншого тесту людям пропонувалося завдання, що вимагає творчого мислення. Наприклад, за хвилину від них потрібно було, дивлячись на екран комп`ютера, назвати якомога більше способів використання звичайної цеглини. Оригінальність і незвичність відповідей учасників оцінювало жюрі, що складалося з професорів і студентів. У цьому випробуванні взяв верх синій колір.

На думку авторів роботи, результати їх дослідження можуть бути використані в рекламних компаніях, а також при виробництві упаковок для продуктів.

Lenta.ru