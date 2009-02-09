У США підтверджено перший випадок захворювання на лихоманку Марбург

у пацієнта з штату Колорадо. Небезпечною тропічною інфекцією американець (прізвище та ім`я якого не розкриваються) заразився під час своєї поїздки до Уганди, повідомляє AP.

Представник Центрів по контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомив, що пацієнт знаходився на лікуванні в Лютеранському медичному центрі в січні 2008 року. Там же він проходив повторний курс лікування в липні. На даний час хворий повністю видужав.

За даними CDC, незадовго до появи симптомів захворювання американець повернувся з поїздки до Уганди, де відвідував печери в заповіднику Марамагамбо.

На сьогодні персоналу лікарні проводяться тести, які дозволять виявити перенесені, але не діагностовані випадки інфекції.

medportal.ru