У США підтверджено перший випадок захворювання на лихоманку Марбург
Небезпечна тропічна інфекція
У США підтверджено перший випадок захворювання на лихоманку Марбург
у пацієнта з штату Колорадо. Небезпечною тропічною інфекцією американець (прізвище та ім`я якого не розкриваються) заразився під час своєї поїздки до Уганди, повідомляє AP.
Представник Центрів по контролю і профілактиці захворювань (CDC) повідомив, що пацієнт знаходився на лікуванні в Лютеранському медичному центрі в січні 2008 року. Там же він проходив повторний курс лікування в липні. На даний час хворий повністю видужав.
За даними CDC, незадовго до появи симптомів захворювання американець повернувся з поїздки до Уганди, де відвідував печери в заповіднику Марамагамбо.
На сьогодні персоналу лікарні проводяться тести, які дозволять виявити перенесені, але не діагностовані випадки інфекції.