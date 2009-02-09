Частка малоінвазивної медицини в Україні - 7-10%

Впровадження малоінвазивних методів оптимізує роботу українських лікарень в умовах економічної кризи, зробить їх економічно вигідними, оскільки скоротить терміни лікування, посприяє ефективному використанню ліків та швидкій реабілітації хворого.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив заступник керівника Державного управління справами Ростислав ВАЛІХНОВСЬКИЙ.

Він зауважив, що з вересня 2008 року в клінічній лікарні “Феофанія” застосовують локальні клінічні протоколи, які орієнтовані на кращі світові медичні стандарти.

“На базі “Феофанії” виконується увесь спектр сучасних оперативних втручань за допомогою малоінвазивних хірургічних технологій, а також започатковано майстер-класи та науково-практичні семінари для лікарів,” – сказав Р.ВАЛІХНОВСЬКИЙ, наголосивши, що українські медики набувають практику найвищого рівня.

“Цей досвід вони втілюють у своїх регіональних медичних установах. Майже в усіх регіонах України придбане дороге обладнання для малоінвазивної медицини, проте рівень підготовки фахівців не завжди достатній, до цього ж, у бюджетах лікарень не закладено коштів для підвищення кваліфікації спеціалістів,” – зауважив він.

За словами Р.ВАЛІХНОВСЬКОГО, частка малоінвазивної медицини у лікувальному процесі європейських клінік становить 80-85%, в Україні ж лише 7-10%.

Довідка УНІАН. Малоінвазивна хірургія (або хірургія малих доступів) - це сучасна альтернатива класичної операції широкого доступу. При класичній операції органи і тканини хворого піддаються механічному ушкодженню (широкому розтину покривів), об`єм і ступінь яких можуть бути досить обширними. При цьому методі організм повинен подолати не тільки хворобу, але і операційну травму. А основами для малоінвазивної хірургії стали принципи ендохирургії (опосередкована операція через точкові проколи тканин або природні фізіологічні отвори) і вдосконалення хірургічних інструментів.

Цей метод дозволяє оперувати в малих просторах і візуально, за допомогою відеомонітора, контролювати хід операції.

Переваги хірургії малих доступів незаперечні. Це мінімум больових відчуттів в післяопераційному періоді, швидке відновлення працездатності, зниження післяопераційних ускладнень, зменшення кількості днів перебування в стаціонарі до 1-3 (при традиційних операціях хворі виписуються на амбулаторне лікування на 7-10 добу). Крім того, після таких операцій пацієнти практично не потребують накладання перев`язок, інфузій, проведення знеболення та інтенсивної терапії, сторонньої допомоги, вони швидко повертаються до нормальної життєдіяльності на 7–14 день.

Для проведення операцій шляхом малоінвазивного втручання потрібна спеціальна апаратура, інструменти, оптичні прилади і телевізійна техніка.

Малоінвазивні методи в хірургії використовуються в абдомінальній (видалення жовчного міхура, апендикса, пухлин шлунку і кишечника тощо), торакальній хірургії, урології (трансуретральні методи видалення аденоми простати, пухлин сечового міхура, відновлення прохідності сечоводів, видалення каменів сечовивідних шляхів тощо) і навіть у пластичній хірургії.