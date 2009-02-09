Харківщина: у 70 курсантів - гостра кишкова інфекційна хвороба

14:50, 09 лютого 2009
Країна
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Усі госпіталізовані

У вихідні 70 курсантів Харківського гвардійського факультету військової підготовки Національного технічного університету «ХПІ» було госпіталізовано до Військового медичного клінічного центру Північного регіону з попереднім діагнозом – гостре кишкове інфекційне захворювання.

Про це УНІАН повідомили в Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України в м. Харкові.

Так, зранку 6 лютого військовослужбовці військового факультету відчули значне нездужання та розлад шлунку. До вечора 6 лютого та на ранок 7 числа, стан здоров’я курсантів погіршився, і їх почали госпіталізувати.

У Міноборони наголошують, що із самого початку спалаху хвороби у навчальному закладі працюють фахівці Регіонального санітарно-епідеміологічного загону Міноборони. На даний час військові епідеміологи з’ясовують причини появи хвороби.

За словами начальника Військового медичного клінічного центру Північного регіону полковника медичної служби Віктора ПОЛІЩУКА, стан здоров’я курсантів задовільний.

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