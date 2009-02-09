Склад отрутохімікатів горить під Лозовою: евакуювали 400 дітей

У Лозовському районі знову надзвичайна ситуація. Як повідомив голова Лозовської районної державної адміністрації Сергій Зеленський, сьогодні, в Катеринівці близько десятої години ранку на складі колишньої фірми «Сільгоспхімія» хімікати почали вступати в реакцію.

На складах зберігається приблизно 15 тон невідомих кислотних отрутохімікатів. Над складом – велика хмара диму, навколо кислотний запах. Фірма знаходиться поблизу арсеналу, на якому в кінці серпня вибухали боєприпаси.

Керівництво району прийняло рішення про евакуацію 30 дітей з Катеринівського дитячого садка і приблизно 400 дітей з Катеринівської школи. Дітей вивезли в місцевий ДК. Зараз думають – чи потрібно вивозити жителів навколишніх будинків. Тим часом, пересування вулицями населеного пункту вже обмежили.

Сергій Землянський розповів, що дах на складах був пошкоджений ще влітку, під час серпневих вибухів на арсеналі. Накрили «хімію» руберойдом, але сьогодні дах потік, хімікати вступили в реакцію.

На місці працює 5 машин МНС. Спочатку рятувальники намагалися «згасити» склади порошком, зараз вживають інших заходів.

Нагадаємо, що попереднього разу, коли події під Лозовою стали широко відомими, був пов`язаний з пожежею і вибухами на складі боєприпасів.

Медіапорт