Робота понад норму притупляє активність мозку

Згідно з новими дослідженнями, у людини середнього віку, яка працює більше відведеного часу, значно погіршується робота мозку. У дослідженні, яке було описано в Американському журналі з Епідеміології, брало участь 2214 британських службовців середнього віку. Вони проходили тести на визначення ефективності роботи мозку двічі за період з 1997 по 2004 рік. Службовцям було надано когнітивні тести. Ті, хто працював більше 55 годин в тиждень, показали нижчі результати на екзаменах з логічного мислення і лексики, ніж ті, чий робочий тиждень тривав не більше 40 годин. Результати дослідження не залежать від віку, статі, сімейного стану, освіти, прибутку, фізичного стану, психологічних чинників, порушення сну та умов роботи, небезпечних для здоров`я.

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