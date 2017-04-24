Україна спільно з НАТО розробляє програми з реабілітації бійців АТО

Президент України Петро Порошенко заявив, що в Україні спільно з трастовими фондами НАТО розробляються програми з реабілітації, в тому числі й психологічної, українських військових.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Порошенко повідомив під час урочистостей з нагоди оголошення кандидатів до складу національної збірної команди України для участі у змаганнях «Ігри нескорених», що відбудуться у Торонто.

«Сьогодні відбувається надзвичайно важлива подія – Україна вперше бере участь в «Іграх нескорених». Українське звучання назви цих змагань мені імпонує більше, бо саме нескореною є наша нація, нескореним є наш народ і саме нескореною є наша держава. Тому абсолютно природнім є те, що ми сьогодні відзначаємо і обираємо кращих із кращих, які гідно представлятимуть у вересні в Канаді нашу з вами державу», - сказав Порошенко.

Президент також привітав ініціативу «українських нескорених» щодо створення центрів психологічної реабілітації, «щоб вони своїм духом, позитивом заряджали демобілізованих, поранених, продемонструвавши, як важливо зараз триматися гуртом для того, щоб не дати жодної надії ворогу – як на фронті, так і розхитати ситуацію в середині».

«Я дуже дякую хлопцям за цю ініціативу, гаряче підтримую її», - сказав глава держави.

Він також зауважив, що спільно з трастовими фондами НАТО розробляються програми реабілітації українських воїнів, в тому числі й психологічної.

Президент висловив переконання, що національна збірна на іграх продемонструє світу силу і незламність України, фізичну і моральну міць воїнів української армії та надзвичайно сильний український характер.

«Я глибоко переконаний, що здобутки наших героїв стануть для людей з обмеженими можливостями поштовхом для здолання перепон і впевненості в своїх силах. Вони будуть прикладом для кожного українця. Від усього серця бажаю вам міцного здоров’я, щастя, успіхів у житті і перемог на славу Україні», - сказав глава держави, побажавши команді високих здобутків.

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*** Ігри нескорених (Invictus Games) – міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців і ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, що покликані через спорт сприяти процесу одужання та реабілітації військовослужбовців і ветеранів, які отримали травми й інвалідність під час виконання свого військового обов’язку, проявити силу їхнього духу.

Перші Ігри відбулися 2014 року в Лондоні та стали яскравим свідченням того, на що здатні військові, які захищають свою країну, і наскільки незламною є їхня воля до життя. У 2016 році успіх лондонських змагань повторили Ігри в м. Орландо, а 23-30 вересня 2017 року військові-спортсмени втретє зустрінуться в м. Торонто. Цього року у змаганнях братимуть участь 550 бійців із 17 країн.