Японія подарувала українським лікарням ендоскопи



Міністерство охорони здоров'я України підтвердило прибуття в Україну шести найсучасніших ендоскопічних систем в рамках грантової допомоги, наданої японським урядом для підтримки українських лікарень.

Читайте такожЯпонія надала Україні 290 тис. дол. на реалізацію 5 медпроектів

Як повідомили УНІАН у МОЗ, надання гранту було узгоджене в 2014 році між Урядом Японії та Урядом України як позапроектна грантова допомога в рамках програми Офіційної допомоги з метою розвитку (ОДР), що проводиться на глобальному рівні урядом Японії. Після ретельного аналізу потреб – MOЗ надало запит на шість ендоскопічних систем та вісім цифрових рентгенівських систем для встановлення в обласних лікарнях.

Загальна вартість грантової допомоги, наданої Японією, складає 350 млн японських єн (приблизно 3 млн доларів США). Ця сума включає придбання медичного обладнання, а також відповідне пакування, страхування, інспекції, транспортування в Україну, митне оформлення, доставку в лікарні, монтаж, введення в експлуатацію та послуги з навчання персоналу. Кошти Державного бюджету України в цьому проекті не застосовуються.

Ендоскопічні системи вже прибули до лікарень. Ендоскопи отримали обласні лікарні Житомирщини, Волині, Київщини, Рівненщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини.