Червоний Хрест направив жителям окупованих територій Донеччини продукти харчування
12:55, 24 квітня 2017Країна
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Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 4 вантажівки від МКЧХ.
На окуповану територію прибули 80 тонн продуктів від Червоного Хреста / УНІАН
Міжнародний комітет Червоного Хреста направив жителям тимчасово окупованих територій Донецької області 80 тонн продуктів харчування.
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Як повідомляє Держприкордонслужба, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 4 вантажівки від МКЧХ, які перевозили для жителів Донеччини продукти харчування загальною вагою 80 тонн.
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