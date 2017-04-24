Червоний Хрест направив жителям окупованих територій Донеччини продукти харчування

Через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 4 вантажівки від МКЧХ.

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив жителям тимчасово окупованих територій Донецької області 80 тонн продуктів харчування. Читайте такожПонад 200 тисячам дітей, які проживають у зоні конфлікту на Донбасі, потрібна допомога - ЮНІСЕФ Як повідомляє Держприкордонслужба, через КПВВ «Новотроїцьке» на виїзд до неконтрольованої території прослідували 4 вантажівки від МКЧХ, які перевозили для жителів Донеччини продукти харчування загальною вагою 80 тонн.

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