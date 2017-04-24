В Україні скоротилося виробництво антибіотиків

Українські фармацевтичні підприємства в січні-березні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротили виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, на 22,4% - до 278 тонн, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, в березні 2017 року обсяг виробництва таких ліків становив 105 тонн, що на 13,9% більше за обсяг виробництва лютого цього року і на 18,7% менше, ніж було вироблено в березні 2016 року.

Україна в січні-березні 2017 року порівняно з аналогічним періодом минулого року на 19% збільшила випуск лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотиків, - до 34,3 т. При цьому в березні цієї продукції було вироблено 12,8 т, що на 13% більше, ніж у лютому цього року, і на 19,4% більше, ніж у березні минулого року.

Виробництво препаратів, що містять алкалоїди або їхні похідні і не містять гормонів або антибіотиків, у січні-березні скоротилося на 8,1% і становило 10,8 тис. тонн. У березні українські підприємства виробили 4 тис. тонн цієї продукції, що на 13,9% більше за обсяг виробництва лютого і на 5,8% менше, ніж було вироблено в березні 2016 року.

У повідомленні Держстату зазначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, скоротилося порівняно з 2015 роком на 0,6%, до 1,246 тис. тонн; лікарських препаратів, що містять гормони і не містять антибіотиків, збільшилася на 6,8%, до 125 тонн; препаратів, що містять алкалоїди або їхні похідні і не містять гормонів або антибіотиків, зросло на 6,7%, до 46,6 тис. тонн.