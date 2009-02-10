Нова мікрохвильова технологія руйнує пухлини

Новий мінімально інвазивний метод лікування пухлин печінки, так звана мікрохвильова абляція, введений для широкого використання в двох госпіталях Каліфорнійського університету – Медичному центрі коледжу в Сан-дієго і Центрі раку Moores.

Як повідомив хірург-трансплантолог д-р Marquis Hart, запропонована Covidien мікрохвильова абляція – важлива альтернатива операції, тим більше що в більшості випадків рак печінки не піддається частковому видаленню, і не всі пацієнти є кандидатами на трансплантацію.

Для виконання процедури хірург отримує доступ до пухлини через шкіру, через мініатюрний лапароскопічний порт або відкритий розріз. Пухлина локалізується за допомогою ультразвуку або комп`ютерної томографії (КТ), потім її проколюють тонкою антеною, яка випромінює мікрохвилі. Ця енергія примушує молекули води в пухлині обертатися, що приводить до тертя, яке викликає високу температуру. Температура вище 60 градусів за Цельсієм (140 градусів за Фаренгейтом) викликає клітинну смерть, зазвичай протягом 10 хвилин.

Мікрохвильова абляція – швидкий і точний метод видалення, зокрема множинних пухлин, він краще забезпечує деструкцію пухлини. До того ж пацієнт проводить менше часу під загальним наркозом. У перспективі таким чином планується виліковувати і інші види раку – наприклад, легені, нирки, кісткової тканини.

Експерти відзначають, що за останні 20 років кількість випадків раку печінки в Сполучених Штатах більш ніж подвоїлася. За даними Національного інституту раку, первинний рак печінки і жовчної протоки займає п`яте місце серед причин смерті від раку у чоловіків, дев`яте – у жінок. Понад 90% всіх випадків раку зустрічається у віці від 45 років. Рак печінки близько зв`язаний з вірусними інфекціями гепатиту.

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