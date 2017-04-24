Гройсман пообіцяв, що програма реімбурсації "за певний час запрацює, як годинник"

Урядова програма "Доступні ліки" розпочала роботу у кожній області країни, і Уряд продовжить вдосконалювати систему, щоб охопити все більшу кількість українців та забезпечити ширший доступ громадян до безкоштовних ліків.

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Про це зазначив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, спілкуючись із журналістами у Харкові.

"3 1 квітня ми розпочали програму безкоштовних ліків для українців.

Очевидним є факт, що програма почала працювати і люди отримують доступ до безкоштовних ліків. Нам потрібен ще час, щоб дійти до кожного куточку, особливо в сільській місцевості, де мережі (аптек) будуть брати участь у цій програмі", - зазначив Гройсман.

"Зрозуміло, за один місяць вибудувати її роботу по усій країні важко, але за певний період часу система буде працювати, як годинник", - пообіцяв Гройсман. Він зазначив, що урядова програма реімбурсації почала свою роботу у кожній області.

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"Це означає, що люди все більше і більше отримують доступ до безкоштовних ліків. Ми будемо знаходити проблеми, якщо вони є в системі або в регіонах, і будемо їх вирішувати. Коштів у нас достатньо, система побудовано якісно і в інтересах українських громадян, тому ми будемо тільки вдосконалювати її роботу", - сказав Гройсман.