Українські медики вирощуватимуть жіночі груди із стволових клітин

У Донецькому обласному протипухлинному центрі розробляють нові методи пластичних операцій для жінок, що перенесли операцію на грудях. Рак молочної залози є одним з найбільш поширених і смертельних захворювань. За статистикою, від нього страждає 62% з 100 тисяч жінок. Про це повідомив генеральний директор Донецького обласного протипухлинного центру Григорій Бондарь.

"Лікувальна установа повинна володіти всіма видами пластики, щоб жінка не відчувала себе обмеженою, у зв`язку з тим, що у неї немає можливості відчувати себе нормальною. Це велика проблема. Треба вирішувати проблему. Проблема вирішується шляхом пластичних операцій, які дозволяють сформувати нову молочну залозу за рахунок м`яких тканин на грудній клітці. Другий напрям – стволові клітини. Клініка найближчими місяцями одержує апарат для вирощування стволових клітин. Причому стволові клітини будуть направлені на те, що, наприклад, їх вирощуватимуть в певних умовах. А потім, коли молочну залозу видалили частково або повністю, то ці стволові клітини, які вводяться підшкірно в тому місці, де залоза, поступово виростають, і формується нова молочна залоза", - розповів Бондар про методи лікування

Utro.ua