Як правильно підібрати дієту

Як зрозуміти: яка дієта підходить вам найкраще? І не примушуватиме вас переживати нездоланне почуття голоду, що вимотує і приносить масу незручностей?

Всі дієти направлені на досягнення однієї єдиної мети: зниження маси тіла більш менш щадними методами. Різняться вони тим, що кожна дієта має свою індивідуальну стратегію. Саме по ним формуються певні класи: за підрахунком вуглеводів, за підрахунком калорій і за підрахунком жирів.

Отже, почнемо з розгляду групи дієт, при яких використовується система підрахунку калорій. Вони в першу чергу, підходять людям, що можуть спокійно зменшити порцію споживаної їжі, але потребують великої різноманітності продуктів. На сьогоднішній день пропозиція різних за смаком і видом низькокалорійних продуктів харчування перевищує будь-який попит, тому худнути даним методом не тільки корисно і просто, але легко і смачно!

Дієти за підрахунком жирів підходять, головним чином людям, що страждають від високого рівня холестерину в крові. Але категорично не рекомендуються при порушенні вуглеводного обміну і цукровому діабеті. Дотримуючись даної дієти, люди що хочуть схуднути частково переживають деяке почуття голоду, яке їм доводиться пригнічувати достатньо об`ємною кількістю їжі. І на допомогу тут приходять, звичайно ж, овочі та фрукти, а також різні продукти з цілісного борошна. Доведеться звести до мінімуму жирну їжу, м`ясо і жирні сорти риби, солодке і частково борошняні продукти(не з цілісного борошна). Даної дієти дуже складно дотримуватися, якщо ви вимушені регулярно харчуватися не в дома або знаходитеся в частих роз`їздах. Потрібно також пам`ятати, що замість жирної їжі на допомогу повинні прийти продукти, багаті вуглеводами.

Дієти за підрахунком вуглеводів особливо підійде людям,що вважають за краще регулярно і часто їсти одну і ту ж їжу, серед якої лідируючі позиції займає сир, яйця і м`ясо. При цьому слід обмежити споживання солодких страв, макаронних виробів і борошняних продуктів. Також не слід захоплюватися великим об`ємом овочів і фруктів. Дана група дієт достатньо сувора і базується на чіткому контролі за об`ємом порцій і видом продуктів. Безумовно ця система схуднення підходить людям, які часто харчуються в суспільних місцях.

Таким чином, розглянувши декілька варіантів груп дієт можна приступати до наступного етапу: знайомитися з тими або іншими дієтами вибраного напряму.

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