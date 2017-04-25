У Києві на хабарі затримали директора Інституту психології

У Києві на одержанні 5 тис. дол. хабара викрито директора Інституту психології ім. Костюка Національної академії педагогічних наук України.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури.

«Вказану суму він зажадав від громадянки за сприяння у зарахуванні на роботу до лабораторії консультативної психології та психіатрії Інституту з можливістю одночасно навчатись в даному Інституті з метою отримання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»», - зазначається в повідомленні.

Директора Інституту психології затримали на «гарячому» після одержання ним обумовлених коштів.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою) триває, проводяться першочергові слідчі дії.

Як вказано на сайті Інституту психології, директором є Максименко Сергій Дмитрович - дійсний член (академік) НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, декан медико-психологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, дійсний член Міжнародної ради психологів (США), іноземний член Російської академії освіти (РАО), дійсний член Європейської академії природничих наук (ФРН. м. Ганновер), голова Товариства психологів України, голова експертної ради ВАК України з психологічних наук, член науково-методичних рад Головного Управління державної служби України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Державної прикордонної служби України, член експертної ради з гуманітарних і соціальних наук при Державній акредитаційній комісії України.

Максименко народився 15 грудня 1941 р. у Київській області. Він є вченим у галузі загальної, генетичної, медичної, вікової, педагогічної психології та методології і теорії розвивального навчання; ним розроблено і обґрунтовано принципи побудови екпериментально-генетичного та генетико-моделюючого методу. Формуючі та діагностичні методи, розроблені С.Д. Максименком, занесено до Європейського банку дослідницьких процедур в галузі лонгітюдних досліджень при Інституті Макса Планка (м. Мюнхен).