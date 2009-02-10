Епідемія холери в Зімбабве

Число хворих на холеру в Зімбабве з початку епідемії в серпні 2008 року збільшилося до 69 тисяч 317 чоловік, жертвами епідемії сталі 3 тисяч 397 чоловік, повідомило у понеділок агентство Рейтер з посиланням на заяву Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВОЗ).

В кінці січня ВОЗ повідомляла, що число діагностованих випадків захворювання холерою в Зімбабве з початку серпня перевищило 56 тисяч, а число жертв склало 2 тисячі 971 чоловік..

Спалах епідемії холери в Зімбабве почався в серпні 2008 року. Експерти ООН вважають, що основними причинами розповсюдження холери в Зімбабве є плачевна ситуація у сфері охорони здоров`я, а також брак питної води.

Холера - гостра кишкова антропонозна інфекція, що викликається бактеріями виду Vibrio cholerae. Розповсюджується, як правило, у формі епідемій, провокуючи швидку втрату організмом рідини і електролітів з розвитком різного ступеня обезводнення, що нерідко приводить до смерті.

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